الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحر الأحمر تنهى استعداداتها للانتخابات الرئاسية بـ88 لجنة فرعية

جريدة الدستور

أنهت محافظة البحر الأحمر، استعداداتها لـماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث تم تجهيز مقار اللجان الفرعية والرئيسية، حيث تضم محافظة البحر الأحمر 8 لجان عامة فى الانتخابات الرئاسية والمقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وهى لجنتا قسم أول وثان الغردقة بالصالة المغطاة فى شارع الحجاز.

وتحتوي  مدينة سفاجا، على لجنة عامة مقرها مخيم الحجاج بوسط المدينة، وفي مدينة رأس غارب وعنوانها شارع الحرية خلف عمارات الكمين، وفي مرسى علم يقع مقر اللجنة العامة بقاعة الاجتماعات في الوحدة المحلية لمجلس المدينة.

أما مدينة القصير، فتم تجهيز مقر الجنة العامة لمدينة القصير والتي يقع مقرها بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة القصير وعنوانها شارع العاشر من رمضان، ومدينة الشلاتين تم تجهيز مقر اللجنة العامة بالمركز الإعلامى لمدينة الشلاتين وعنوانه منطقة حجر الأساس، أمام الحماية المدنية، وفى مدينة حلايب مقر اللجنة العامة بإدارة حلايب التعليمية.

وتضم محافظة البحر الأحمر، بجميع مدنها 88 لجنة انتخابية، بينها 6 لجان للوافدين من خارج المحافظة، خلال الانتخابات الرئاسية، فيما بلغ عدد المقرات الانتخابية 81 مقرا بينها 39 مقرا بالغردقة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر، بها كتله تصويتية لمن لهم حق التصويت وعددها 324774 ناخبا موزعين علي 88 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة بمدنها السبعة.

الجدير بالذكر، انه انطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

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