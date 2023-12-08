الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعتان متوازنتان للبرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا 2024

قرعة كوبا أمريكا
قرعة كوبا أمريكا 2024

أجرى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (فجر اليوم الجمعة)، قرعة نهائيات كوبا أمريكا 2024، بمدينة ميامي الأمريكية.

وحل المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب)، في المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من بيرو وتشيلي وممثل اتحاد «كوناكاكاف» 5.

وجاء المنتخب البرازيلي، في المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من كولومبيا وباراجواي وممثل «كونكاكاف» رقم 6.

وحل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (مستضيف البطولة)، في المجموعة الثالثة والتي تضم كلًا من أوروجواي وبنما وبوليفيا، بينما جاء منتخب المكسيك، والتي تضم كلًا من الإكوادور وفنزويلا وجامايكا.

وتتنافس منتخبات كندا، وترينيداد وتوباجو، وكوستاريكا وهندوراس، على نيل المقعدين المتبقيين في كوبا أمريكا 2024، عند خوضها الملحق الفاصل المؤهل للبطولة، في مارس المقبل.

وستواجه كندا، نظيرتها ترينيداد وتوباجو، بينما ستواجه كوستاريكا، نظيرتها هندوراس، في مباراة فاصلة لكل منهما، ستحتضنها مدينة تكساس الأمريكية.

وستقام منافسات كوبا أمريكا 2024، بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وستجرى المباراة الافتتاحية للبطولة، بين الأرجنتين وممثل «كوناكاكاف» 5 على ملعب مرسيديس بينز بمدينة أتالانتا، على أن تجرى المباراة النهائية، على ملعب هارد روك ستاديوم بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا.

يذكر أن الأرجنتين، قد أحرزت لقب النسخة الماضية من كوبا أمريكا، والتي أقيمت عام 2021، عقب تغلبه على المنتخب البرازيلي «المضيف» بهدف دون رد، في المباراة النهائية للبطولة.

 

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا 2024 المنتخب الأرجنتيني المنتخب البرازيلي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

مواد متعلقة

اليوم.. الأهلى يتحدى شباب بلوزداد الجزائرى للاستمرار على قمة المجموعة بدورى الأبطال

كورنادو لاعب اتحاد جدة يعد الجماهير بأداء مختلف في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

تصريحات الرئيس السيسي خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت