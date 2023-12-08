مجموعتان متوازنتان للبرازيل والأرجنتين فى كوبا أمريكا 2024

أجرى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (فجر اليوم الجمعة)، قرعة نهائيات كوبا أمريكا 2024، بمدينة ميامي الأمريكية.

وحل المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب)، في المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من بيرو وتشيلي وممثل اتحاد «كوناكاكاف» 5.

وجاء المنتخب البرازيلي، في المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من كولومبيا وباراجواي وممثل «كونكاكاف» رقم 6.

وحل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (مستضيف البطولة)، في المجموعة الثالثة والتي تضم كلًا من أوروجواي وبنما وبوليفيا، بينما جاء منتخب المكسيك، والتي تضم كلًا من الإكوادور وفنزويلا وجامايكا.

وتتنافس منتخبات كندا، وترينيداد وتوباجو، وكوستاريكا وهندوراس، على نيل المقعدين المتبقيين في كوبا أمريكا 2024، عند خوضها الملحق الفاصل المؤهل للبطولة، في مارس المقبل.

وستواجه كندا، نظيرتها ترينيداد وتوباجو، بينما ستواجه كوستاريكا، نظيرتها هندوراس، في مباراة فاصلة لكل منهما، ستحتضنها مدينة تكساس الأمريكية.

وستقام منافسات كوبا أمريكا 2024، بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو.

وستجرى المباراة الافتتاحية للبطولة، بين الأرجنتين وممثل «كوناكاكاف» 5 على ملعب مرسيديس بينز بمدينة أتالانتا، على أن تجرى المباراة النهائية، على ملعب هارد روك ستاديوم بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا.

يذكر أن الأرجنتين، قد أحرزت لقب النسخة الماضية من كوبا أمريكا، والتي أقيمت عام 2021، عقب تغلبه على المنتخب البرازيلي «المضيف» بهدف دون رد، في المباراة النهائية للبطولة.