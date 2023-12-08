"الصحة الفلسطينية": ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتقاء شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية.

الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

كان قصف جيش الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من القصف إذ تتصاعد ألسنة الدخان في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن الجنود الإسرائيليين يعملون داخل الأنفاق ويشتبكون مع عناصر حماس، وأن هناك مراكز ثقل لحركة حماس في منطقتي جباليا والشجاعية في قطاع غزة.