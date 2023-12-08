وكيل "صحة سوهاج" يجري جولة مفاجئة لمتابعة بمركز الإرشاد الوراثي بجزيرة محروس

أجرى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بجولة تفقدية مفاجئة بمنتصف الليل، رافقه الدكتور محمد عاطف المشنب، مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة حنان روماني، مدير إدارة رعاية الامومة والطفولة، مركز الإرشاد الوراثي بجزيرة محروس، للاطمئنان علي توافر الألبان والأغذية العلاجية وانتظام سير العمل والخدمات به.

وأشار الدكتور أحمد أبو هاشم، إلى أن المركز يخدم الأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية وأمراض التمثيل الغذائي "pku"، ويقدم لهم العلاج و المتابعة، مضيفا أن المركز يقوم أيضًا بالتأهيل النفسي والمعنوي لأسر هؤلاء الأطفال، لافتًا إلى أن المركز يضم وحدة علاج طبيعي تخدم الأطفال الذين يعانون من إعاقات بسبب أمراض التمثيل الغذائي.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، أن المركز يعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة ويخدم مئات الأطفال بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.



جدير بالذكر، أن مركز الإرشاد الوراثي بالمحافظة تم افتتاحه في فبراير 2021 ويقدم الألبان والأغذية العلاجية للأطفال المستحقين مجانا وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال.

وكيل "صحة سوهاج" يترأس الاجتماع الأول لغرفة عمليات مديرية الصحة الخاصة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور احمد عبد الكريم وكيل المديرية وجميع أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية الاجتماع الأول للغرفة، وذلك لمناقشه آلية العمل داخلها وألية التنسيق بين الغرف الفرعية، كما شارك أيضا في الاجتماع جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية عبر تقنية الفيديو "كونفرانس".



وشدد وكيل وزارة الصحة، على رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، وانتظام تقديم الخدمات بجميع المنشآت الصحية والتزام الأطقم الطبية بأماكن عملها وذلك تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية. كما شدد أيضا على نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي وفرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بمحيط اللجان الانتخابية، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع هيئه الإسعاف المصرية بشأن نشر سيارات الإسعاف وتأمينها في محيط اللجان الانتخابية بصورة منتظمة طوال فترة التصويت.

وناشد وكيل الصحة، جميع العاملين بالقطاع الصحي وجموع المواطنين بالمشاركة بالإستحقاق الرئاسي واستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومسيرة التنمية.