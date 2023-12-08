أمينة خليل: عمرو سلامة أدخلنى فى عالم "شماريخ" بشكل عميق

كشفت الفنانة أمينة خليل، كواليس عرض فيلم "شماريخ" عليها، قائلة: "قد سبق لي وعملت مع المخرج عمرو سلامة قبل ذلك، في فيلم "الشيخ جاكسون"، وعملنا مع بعض عدد من المشاهد الصغيرة، وقد سعدت كثيرًا بتجربتي واستمرت صداقتنا بعد الفيلم حتى جاءت فرصة العمل معه في فيلم "شماريخ".

وأضافت الفنانة أمية خليل، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON: "أنا أثق في المخرج عمرو سلامة جدًا وأثق في رؤيته، وفي الغالب لا تتكون عندي فكرة الثقة العمياء في المخرج، ومنذ بداية حكايته لي عن فيلم "شماريخ" ورؤيته لهذا الفيلم، أدخلني في عالم الفيلم بشكل كبير جدًا، ومنذ تلك اللحظة وأنا قررت أن أقدم هذا الفيلم، ومؤمنة به جدًا، خاصة وأنه يضم مقومات النجاح السينمائي".

وحل أبطال فيلم شماريخ من تأليف وإخراج المخرج عمرو سلامة ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي الذي تقدمه على شاشة ON، للحديث عن أحداث وكواليس العمل.