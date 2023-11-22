الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. أمينة خليل أحدث المنضمين لـ"الكبير أوى 8"

أمينة خليل
أمينة خليل

انضمت الفنانة أمينة خليل إلى أسرة مسلسل "الكبير أوى 8" والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مكى والذى من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، حيث تظهر أمينة فى العديد من حلقات العمل.

ومسلسل "الكبير أوى 8" من بطولة أحمد مكى ورحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج ومن تأليف مصطفى صقر ومن إنتاج تامر مرسى ومن إخراج أحمد الجندى، وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

ويرغب مكي في تقديم جزء مختلف وجديد عن الأجزاء السابقة من العمل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال مواسمه السبعة، ويبدأ أبطال المسلسل بروفات الترابيزة للعمل نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يشهد الجزء الجديد تغييرات جذرية في القصة، وكذلك أماكن التصوير، حيث لن يقتصر التصوير على ديكور قرية المزاريطة فقط.

وعلم "الدستور" أن جلسة عمل جمعت أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي أمس، واتفقا خلالها على الخطوط العريضة للعمل الذي ما زال في مرحلة الكتابة، حيث تم الاتفاق على بدء تصوير أول مشاهد العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل، فيما يقوم المخرج أحمد الجندي حاليًا باختيار الأبطال المشاركين في البطولة، والمقرر انضمامهم للجزء الجديد بالإضافة إلى الأبطال الأصليين.

الفنانة أمينة خليل أمينة خليل أسرة مسلسل الكبير أوى 8 الكبير أوى 8 الفنان أحمد مكي

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