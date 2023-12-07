الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طرح رؤية مصر حول غزة.. لقاءات مكثفة لشكرى مع وسائل إعلام ومراكز أبحاث الأمريكية

جانب من لقاءات وزير
جانب من لقاءات وزير الخارجية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، عقد اليوم الخميس، سلسلة من اللقاءات مع عدد من وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وشحذ الأفكار الأمريكية، بهدف طرح الرؤية المصرية تجاه التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جانب من لقاءات وزير الخارجية 

وكشف المتحدث الرسمي أن شكري شارك في مائدة مستديرة بمقر معهد الشرق الأوسط MEI تحت عنوان "حوار مع سامح شكري وزير خارجية مصر"، وحوار آخر مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS تحت عنوان "مصر والحرب في غزة: حوار مع وزير الخارجية المصري سامح شكري"، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى آسبن ASPEN للأمن. 

جانب من لقاءات وزير الخارجية

وتمت استضافة وزير الخارجية في حوار تفاعلي عن التطورات في غزة، فضلًا عن حوار تليفزيوني أجراه السيد سامح شكري على قناة CNN الإخبارية.

جانب من لقاءات وزير الخارجية
جانب من لقاءات وزير الخارجية
جانب من لقاءات وزير الخارجية
غزة وسائل اعلام الرؤية المصرية سامح شكري وزير الخارجية

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