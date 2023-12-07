الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استنفار أمني بالقاهرة استعدادا للانتخابات الرئاسية.. وانتظام الخدمات الأمنية بالمدارس

تامين
تامين

أعلنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حالة الاستنفار الأمني القصوى تمهيدا لتأمين الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة ان جميع قطاعات الأمن بالمديرية تعمل علي قدم وساق وذلك عقب التنسيق الذي تم بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لبحث سبل التأمين المشتركة بين الجهتين لجميع الدوائر الانتخابية.

وأوضح مصدر أمني لـ"الدستور" علي أن هناك إنعقاد دائم لإجتماعات أمنية يترأسها اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة وكافة رؤساء القطاعات بالقاهرة لتعزيز قوات التأمين.

ومن جانبه أشار إلى أن هناك عدد كبير من الضباط تم انتدابهم من خارج نطاق القاهرة للمشاركة في عملية تأمين الدوائر داخل العاصمة وتم إنتداب فرق من العمليات الخاصة والانتشار السريع والحماية المدنية.

وأوضح أن انتظام الخدمات الأمنية على الدوائر الإنتخابية في العاصمة انتظمت قبيل عملية الاقتراع بثلاثة أيام حيث تتواجد الخدمات الأمنية من ضباط البحث الجنائي والحماية المدنية والبحث عن المفرقعات بالمدارس واللجان على مدار الساعة وتكون هناك قوات أمن مبيت داخل الحرم الانتخابي، مشيرا إلى أن الخدمات الأمنية سوف تتواجد علي البوابات وفناء المدارس ولا يتواجدون داخل اللجان إلا باستدعاء القضاة.

وفي السياق ذاته  كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن اجتماع بين مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بالقاهرة ورؤساء قطاعات المباحث ورؤساء مباحث القاهرة لوضع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2023 وتأمين مداخل ومخارج القاهرة الكبرى وشن حملات مكثفة على تجار المخدرات والخارجين عن القانون

كما أكد المصدر على أنه وجه رؤساء المباحث ومفتشي القطاعات بتحديث خطة التأمين ودراسة المراكز الانتخابية ومعرفة المستأجرين الجدد أول بأول ومتابعة أصحاب محلات الفراشة لمراقبة أفراح الجمعيات ومنع إطلاق النيران فيها لضبط الخارجين عن القانون وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي.

 وأوضح أنه شدد على تحول عرض مراقبة المسجلين خطر من أسبوعيا إلى يوميا وشن حملات على تجار المخدرات.

وأكد مصدر أمني لـ"الدستور" أن اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة عقد الاجتماع النهائي مع مديري القطاعات ووجه  باليقظة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي في محيط دوائر الأقسام  ومرور يومي من رؤساء مباحث أقسام الشرطة، وعددهم 44 قسم شرطة على الشقق المفروشة وفحص هوية قاطنيها والتشديد على حارسي العقارات خاصة بمنطقة وسط البلد ومنطقة قطاع القاهرة الجديدة والشروق بتسليم قسم الشرطة الواقع بدائرة العقار بيانات المستأجرين للمتابعة الأمنية المستمرة ومن بين التعليمات فحص النازحين من المحافظات الأخرى والعاملين بمجال البناء بالأماكن النائية بالقاهرة وكذا الشقق السكنية القريبة من الوزارات والأماكن الحيوية بنطاق العاصمة.

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