الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة الاستعلامات: الناخب المصري في كل لحظة يتأثر بشيء مختلف

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الدولة تتطور نحو الديمقراطية ولكننا لم نصل لها ولم نزعم ذلك، مشيرًا إلى أن الدول يكون فيها مراكز استطلاع رأي حتى لا يتم الإفتاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن استطلاعات الرأي علم وصنعة ومهنة ومؤسسات ونرى ذلك في الدول الكبرى، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي الحقيقية فيها تمثل 0.1%، وأنه يتمنى أن يكون في مصر استطلاعات رأي.

وتابع أن الناخب المصري في كل لحظة يتأثر بشيء مختلف، والأشياء التي تؤثر عليه لا تستطيع توقعها لأنه من الممكن أن يحدث له شيء فيؤثر على قراراته.

الشعوب تريد من يطمأنها

وأكد أن الدول عندما تشعر أن هناك تحديات وخطر خارجي عليها فالتقليدي في أن الشعوب تشعر بالخوف وتريد من يطمأنها ولهذا تلجأ للناخب الذي يطمئنها.

هيئة الاستعلامات المصرية الناخب المصري يتأثر بشيء مختلف الديمقراطية استطلاعات الرأي

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