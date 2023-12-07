الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بجامعة القدس: المجتمع الإسرائيلى اتجه نحو اليمين المتطرف

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين

علّق الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، علي محاولات الاحتلال تهجير سكان قطاع غزة.

وقال الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، المُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء الخميس، إن المجتمع الإسرائيلي بأسره اتجه نحو اليمين المتطرف، أمّا اليسار اندثر كثيرًا.

أوضح أن المجتمع الإسرائيلي عبارة عن مجموعات استقدمت من عدة بلدان دون فكرة الانتماء، مشيرًا إلى أن الحركة الصهيونية ارتكبت العديد من الجرائم بحق اليهود لدفعهم إلى الهجرة نحو فلسطين.

أضاف أن الشعب الإسرائيلي يعمل على إبقاء دولته التي أقامها على أنقاض المجازر بحق الشعب الفلسطيني، والمساعدات التي قدمت له من قبل بريطانيا وغيرها من الدول: "المجتمع الإسرائيلي عنصري بداخله، وهذا ما رأيناه من خلال التفرقة التي كانت تحدث بين يهود الشرق والغرب".

ولفت إلى أن المجتمع الإسرائيلي مقسّم من الداخل، بسبب عدم وجود رابطة تاريخية أو عرقية أو حضارية بين سكانه، لافتًا إلى أن الكثير ممن أتوا إلى إسرائيل للعيش فيها لا يؤمنوا بالديانة اليهودية.

قطاع غزة مصر جديدة ياء رشوان جهاد الحرازين المجتمع الإسرائيلي المتطرف

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