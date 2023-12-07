الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لقاءات توعوية ومعرض للكتاب في مبادرة "أنت الحياة" بثقافة السويس

جريدة الدستور

استقبل مركز شباب قرية عامر، عدة فعاليات  بمبادرة "أنت الحياة" التي تشارك بها هيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالسويس، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" استمرارا لبرنامج الفعاليات المكثف للهيئة بالمبادرة بعدة محافظات والمقام برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بلقاء توعوي بعنوان "التنمر الإلكتروني"، بحضور طالبات معهد فتيات الجناين، تحدثت خلاله زينب علي - باحث ماجستير صحة نفسية وتربية خاصة، عن أنماط العنف ضد النساء ومنها العنف الإلكتروني بأشكاله بدءا من الإساءة اللفظية، موضحة الأثر السلبي لذلك على المرأة، الذي قد يتسبب لها في حدوث أعباء ومضاعفات نفسية تدفعها لاعتزال المجتمع.

واختتمت حديثها مقدمة مجموعة من النصائح حول كيفية مواجهة العنف الإلكتروني، وأهم الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار تلك الظاهرة.

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"قصور الثقافة" تطلق فعاليات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، تفقد الطالبات معرض الكتب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يضم أحدث الإصدارات والكتب بأسعار مخفضة للجمهور، تلى ذلك فقرة رسم على الوجه، وورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب سلمى جمال.

واختتم اليوم بعرض فني لفريق كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، تغنى خلاله بباقة متميزة من الأغاني الوطنية منها نصره قوية وفرحة، زي ما هي حبها، فيها حاجة حلوة، حلوة بلادي السمرة، طوبة فوق طوبة، مصر يا أول نور في الدنيا، بحبك يا مصر، أحلى بلد بلدي، وبرمي السلام، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور.

مبادرة انت الحياة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مؤسسة حياة كريمة التنمر الإلكتروني

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