جنايات وادى النطرون تستمع لمرافعة الدفاع فى اتهام صحفى على التحريض بالعنف

قررت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في وادي النطرون، برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل محي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشار جمال سعيد الرحماني عضو يمين الدائرة، والمستشار محمود زاهر الحسيني عضو يسار الدائرة، بحضور رضا جعفر وكيل النائب العام وأمين الجلسة وليد شعبان الأعصر تأجيل القضية رقم جزئي 11553 لسنة 2022م جنايات مركز السادات والمقيدة برقم كلي 1653 لسنة 2022م جنايات نيابة شبين الكوم الكلية، والمتهم فيها أحمد الباهي الصحفي موقع مصراوي بالمنوفية و23 آخرون للحكم في دور شهر فبراير للعام المُقبل 2024م.

جاء ذلك عقب الاستماع إلى السيد الدجوي دفاع الصحفي أحمد الباهي في التهمة الموجهة إليه، وهي التحريض على العنف، ضمن 24 متهما في القضية المحال إليها، كما استمعت الدائرة إلى دفاع باقي المتهمين وأمرت بإخلاء سبيلهم لموعد الجلسة القادمة.

ودفعت نقابة الصحفيين المصريين، بالمحامي إبراهيم زين العابدين، للدفاع والتضامن مع الصحفي الشاب، حيث أنه كان في مهمة صحيفة، لتغطية حادث قتل في جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات، ولم يقم بالتصوير أو النشر في الواقعة نظرا لأن الأحداث والأجواء لا تساعد على ذلك، وبعد انصرافه من المكان، حدثت وفاة إحدى أقارب المجني عليه بوقوع جزء من سور بلكونة بمنزل المتهم.

وفوجئ الزميل الصحفي، بالقبض عليه من منزله صباح اليوم التالي ووجهت له جهات التحقيق تهمة التحريض على العنف وحجز على ذمة التحقيقات 4 أيام وأخلى قاضي المعارضات سبيله بضمان مالي.

وقدم السيد الدجوي المحامي، المستندات الدالة على عمل الزميل الصحفي، وتفويض من موقع عمله، ودفع بعدة دفوع تؤكد على أن أمر الإحالة لا يخص المتهم ولا ينطبق عليه نهائيًا، وأن المتهم الرابع والعشرون هو من أسند إليه اتهام الباهي بالخطأ، فضلًا أن المجني عليها اتهمت آخرون بالإتهام الموجه للباهي وهم من خصومها.

وتؤكد الجماعة الصحفية بالمنوفية، على ثقتهم البالغة في قضاء مصر الشريف حصن الحقوق، مشددين على أن الصحافة مهنة سامية تعمل على خدمة الوطن والسعي دائما؛ للوصول إلى الحقيقة دون أي مصلحة أو غاية إلا رفعة هذا الوطن وسلامته.