الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد صحية مذهلة للأطعمة المخمرة وطرق دمجها في نظامك الغذائي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحظى الأطعمة المخمرة بفوائدها الصحية العديدة، حيثُ تتضمن عملية التخمير تحلل السكريات بواسطة البكتيريا والخمائر، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات مفيدة، من تحسين الهضم إلى تعزيز امتصاص العناصر الغذائية، كما توفر الأطعمة المخمرة مجموعة من المزايا. 

اكتشف الفوائد الصحية للأطعمة المخمرة وتعلم كيفية دمجها بسلاسة في نظامك الغذائي لتحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء، وفقًا للموقع الطبي المتخصص "hindustantimes".

أثناء عملية التخمير، تتم معالجة المكونات الغذائية، مثل الكربوهيدرات والجلوكوز، إلى أحماض عضوية وغازات وكحول ومواد أخرى عن طريق عمل الخميرة والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، وفقًا لـ"hindustantimes".

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تخلص من دهون البطن مع هذه الأطعمة الشتوية المغذية

فوائد الأطعمة المخمرة

1. توفر غالبية الأطعمة المخمرة البكتيريا التي قد يكون لها خصائص بروبيوتيك، وقد تعزز هذه البكتيريا صحة الجهاز الهضمي، وتوازن البكتيريا الموجودة في معدتك، وقد تعالج أي مشاكل في الجهاز الهضمي.

2. يتم تكسير بعض السكريات الطبيعية والنشويات الموجودة في الوجبات بواسطة بكتيريا معينة، مما يجعل الطعام أسهل في الهضم.

3. تصبح بعض العناصر الغذائية أكثر توفرًا بيولوجيًا من خلال التخمير، مما يسهل على نظامنا امتصاصها، ويرجع ذلك إلى احتمال أن بعض المواد الطبيعية، مثل حمض الفيتيك الموجود في البقوليات مثل فول الصويا، قد تمنعنا من امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك. يتم التخلص من هذه "المضادات الغذائية" أثناء التخمير، مما يسمح لنا بالوصول بسهولة إلى محتواها الغذائي.

4. تؤثر بعض السلالات البكتيرية الموجودة في الأطعمة المخمرة على إنتاج الكورتيزول وتقلل من الأعراض الجسدية للتوتر والقلق.

الأطعمة المخمرة

بحسب "hindustantimes": "الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والجبن والمخللات والمخلل الملفوف والكيمتشي والكفير والكومبوتشا والميسو والتيمبيه وغيرها يمكن دمجها بسهولة في نظامنا الغذائي لأنها متوفرة على نطاق واسع في المنازل ومحلات السوبر ماركت، ولا يعاني غالبية الناس من أي مشاكل مع الأطعمة المخمرة، يجب على بعض الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من عدم تحمل الهيستامين، تجنبها، علاوة على ذلك، يمكن أن تواجه أعراض مثل الانتفاخ وانتفاخ البطن إذا لم تتناول الأطعمة المخمرة من قبل، كما يجب تقديم الشخص الذي يعاني من مرض خطير أو ضعف المناعة إلى الأطعمة المخمرة بحذر".

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