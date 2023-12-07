الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام هلال: كلنا ثقة في الرئيس السيسي لتعامله بحكمة مع التحديات التي تواجه الوطن

عصام هلال
عصام هلال

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص كل الحرص منذ توليه حكم مصر على السير بالتوازي بين محور القضاء على الإرهاب ومسار التنمية الشاملة، حيث بالرغم من تتوغل الإرهاب في الأراضي المصرية بعد ثورة 25 يناير إلا أن مصر استطاعت الانتصار على الجماعات الإرهابية بل والسعي نحو التنمية الشاملة.

القضاء على الإرهاب

وأكد النائب عصام هلال، خلال إلقاء كلمتة بمؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية بأسوان "صوت غزة" لدعم فلسطين، المذاع عبر فضائية “إكسترا لايف” أن شكل الحياة في ظل تواجد الإرهاب لايمكن العقل تصوره لبشاعته.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تعيش في ظل تحديات أمنية شديدة الخطورة على حدودها مع الدول المجاورة.

دعم الرئيس السيسي 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مدرك لكافة التحديات التي تعيشها الدولة المصرية، ولهذا تعامل الرئيس السيسي بكل دقة وحكمة مع هذه التحديات، معبرًا: "كلنا ثقة في الرئيس السيسي".

عصام هلال مستقبل وطن إكسترا لايف تحديات مصر دغم الرئيس السيسي

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