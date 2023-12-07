عصام هلال: "حياة كريمة" لا نظير لها في التاريخ المصري والعالم

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إن حجم العمران الذي عاشت فيه مصر منذ 7 آلاف عام تضاعف منذ 2014 وحتى 2023، وكلنا نراه من خلال المدن الجديدة في عواصم المحافظات.

أضاف خلال الجلسة النقاشية في مؤتمر لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين "صوت غزة"، أن حجم الطرق الجديدة كلنا نلمسه والصعيد شاهد على ذلك، مشيرًا إلى أنه كل 25 كيلو مرت يوجد محور مروري على النيل، ولدينا مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر ولا يوجد لها نظير في العالم وهى "حياة كريمة" التي لمست كل مواطن مصري وتحديدًا في الريف.

المدن أصبحت تغار من التطور بالريف والصعيد

أكد أن الريف والصعيد كنا نطلق عليهما الريف والصعيد المنسي واليوم أصبحت المدن تغار من التطور الذي يحدث في الريف والصعيد، لافتًا إلى أن البعض كان يتصور أن التطوير في الحجر فقط ولكن كان لدينا تنمية إنسانية بالإضافة للتنمية في الحجر.