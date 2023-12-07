برلماني: السيسي يمارس سياسة بشرف ونبل في القضية الفلسطينية

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب إن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تؤكد في مؤتمراتها حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

أضاف عماد، خلال كلمته في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية المنعقد بأسوان لدعم فلسطين "صوت غزة" أن الحملة الرسمية للمرشح السيسي أكدت حقق الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفضه مخطط التهجير.

أشار إلى أن الموقف المصري منذ بداية الأزمة كان ثابتًا وداعمًا على مر العصور، فمصر شاركت في عدد كبير من الحروب دفاعًا عن الأمن القومي العربي والمصري، وفقدت أكثر من 100 ألف شهيد.

وأوضح أن الرئيس السيسي يمارس سياسة بشرف ونبل في القضية الفلسطينية، ويتحدث عنها بمنظور إنساني وليس سياسي.