بعث الأمل في نفوسهم.. أطفال فلسطين يتلقون العلاج داخل مستشفى ناصر بالقاهرة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها تقريرًا كشفت من خلاله عودة الأمل في نفوس عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين الذين تلقوا علاجهم في مستفى ناصر بالقاهرة.

وذكر التقرير أنهم خرجوا من أصوات القصف العنيفة والشوارع المدمرة بالكامل ومن تحت أنقاض بيوتهم المهدمة كتبت لهم شبه نجاه فهم لم يخرجوا سالمين بالكامل بل معرضين لأسوأ أنواع الإصابات.

تابع التقرير “جراح ربما تظل ملازمة لهم ما بقي من أعمارهم والآلام سيظلون يعانون منها طويلا، لكنهم نجو وبعثت الحياة في أرواحهم والأمل في نفوسهم عندما عبروا من معبر رفح لتحتضنهم الأراضي والأيادي المصرية من داخل مستشفى معهد ناصر في مصر والمتواجد في قلب القاهرة وعلى ضفاف نيلها يتم معالجة العديد من الحالات الحرجة من الأطفال الفلسطيين الذين تعرضوا جراء العدوان الإسرائيي على غزة لإصابات خطيرة تطلبت علاجًا ورعاية مركزين وطويلي الأمد”.

ونوه التقرير إلى أنه من داخل أروقة المستشفى وعلى أسرتها يهدأ جسد عبدالرحمن وعبدالله وغيرهم من أطفال غزة يتلقون العلاج على عدة مستويات ومن أكثر من طبيب وتخصص ويتلقون مع هذا العلاج الطبي علاجًا آخر نفسيًا حتى يتمكنوا من تجاوز المأساة التي شاهدوها وهم في مقتبل أعمارهم.