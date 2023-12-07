الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدنى

اسعاف غزة
اسعاف غزة

قال د. عبدالجليل الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك فشلا كاملا في المنظومة الطبية كافة بغزة، لافتًا إلى أنه لا يوجد مستشفيات تعمل وهناك فقط 4 مستشفيات تعمل بقدرة 1300 سرير لكل هؤلاء المصابين الذين يتوافدون إلى المستشفيات.

أضاف الحنجل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطف شردي، عبر قناة الحياة، أن المشكلة الأكبر كانت في منطقة شمال غزة حيث توقفت الخدمة الإسعافية بشكل كامل لعدم وجود الوقود وانتهائه بالكامل، بالتالي فإن محطة شمال غزة التي كانت تعمل بسبع سيارات فقط خلال الفترة الماضية توقفت بالكامل.

وأوضح أنه تم توفير نقطة طبية متقدمة تقوم بمعالجة المرضى البسيطة والمتوسطة جراحهم فقط، مؤكدًا أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة استهداف الطواقم الطبية الدفاع المدني حرب غزة

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومعرفة الزيادة المستحقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت