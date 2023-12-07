الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدنى

قال د. عبدالجليل الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك فشلا كاملا في المنظومة الطبية كافة بغزة، لافتًا إلى أنه لا يوجد مستشفيات تعمل وهناك فقط 4 مستشفيات تعمل بقدرة 1300 سرير لكل هؤلاء المصابين الذين يتوافدون إلى المستشفيات.

أضاف الحنجل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطف شردي، عبر قناة الحياة، أن المشكلة الأكبر كانت في منطقة شمال غزة حيث توقفت الخدمة الإسعافية بشكل كامل لعدم وجود الوقود وانتهائه بالكامل، بالتالي فإن محطة شمال غزة التي كانت تعمل بسبع سيارات فقط خلال الفترة الماضية توقفت بالكامل.

وأوضح أنه تم توفير نقطة طبية متقدمة تقوم بمعالجة المرضى البسيطة والمتوسطة جراحهم فقط، مؤكدًا أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.