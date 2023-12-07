الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معرفة اللجنة الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024  من الموضوعات التى يتزايد البحث عنها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل خاصة عقب الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج وبدأ لعد التنازلي لتصويت المصريين بالداخل.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

اتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني خدمة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024، من خلال الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني من هنـــا 

الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي

ادخال الرقم القومي في الخانة المحددة

الضغط على أيقونة استعلم

يظهر الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية

أغلق الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات باب التقديم في خدمة تغيير اللجنة الانتخابية للمواطنين.

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أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

تتضمن القائمة النهائية لـ المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، 4 مرشحين هم

عبدالفتاح السيسى:  وهو رمز النجمة

عبد السند يمامة: رمز النخلة

فريد زهران: رمز الشمس

حازم عمر: رمز السلم

الإجازات الرسمية للموظفين والطلبة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 

لم تتحدث الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية وكذلك الصفحة الخاصة بمجلس لوزراء عن إتاحة أيام الانتخابات فى مصر وهى مدتها ثلاث أيام إجازة رسمية بمناسبة الإنتخابات وذلك حتى اللحظة ، بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال منشور لها على  موقعها الإلكتروني نشر الأيام السابقة أن المدارس التي سيكون بها لجان اقتراع ستكون إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، فيما تستكمل المدارس الدراسة بشكل طبيعي وبكامل قواها خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وهي المدارس التي لا يوجد فيها لجان انتخابية مثل بعض المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ثلاث   أيام لاقتراع المصريين بالدخل في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي تبدأ الأحد المقبل والاثنين والثلاثاء 10و 11و 12 ديسمبر الجاري، وحددت يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

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