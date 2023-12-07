الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الكونتينر" يسلط الضوء على مراحل تصنيع المواد الغذائية

الكونتينر
الكونتينر

استعرض برنامج "الكونتينر" مع الفنان أحمد داود، المُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم، مراحل تصنيع المواد الغذائية في شركة أد- مي.

قال المهندس أحمد علي أحمد مدير البحوث والتطوير مصنع دينكو للهندسة والتجارة، إن المراحل تبدأ بالخلط المبدئي ثم الخلط النهائي وإضافة سر الخلطة علي اللحوم المجمدة، ثم عملية التعبئة النهائية.

أضاف أن هناك مرحلة يتم بها تخلص المنتج القديم من كل الشوائب التي تعوقه، ثم تعقيم خط الإنتاج، استعدادًا للمنتج الجديد حيث يتم الاستغناء عن أول دفعة من المنتج في بدايته تصنيعه؛ نظرًا لأنه يكون غير مطابق للمواطفات.

أشار إلى أن كل خط له قطع غيار يتم تغييرها مع كل منتج معين:"بنشتغل كل مرة علي صنف، وبعدها بندخل علي صوص ومنتج تاني والموضوع يطمن جدًا، والناس لازم تشوف اللّي بيحصل".

أحمد داود اون 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الكونتينر

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