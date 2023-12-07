الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 70 شاحنة تدخل غزة عبر معبر رفح واستقبال 27 مصابًا فلسطينيًا

مصطفي عبد الفتاح
مصطفي عبد الفتاح

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن تم استقبال نحو 27 مصابًا فلسطينيًا اليوم، وجاري إرسالهم لمستشفيات شمال سيناء من أجل تلقى العلاج.

أضاف مراسل القاهرة الإخبارية أنه تم إدخال نحو 70 شاحنة من المساعدات الإنسانية والتي تحمل معها الكثير من الأدوية والغذاء والماء.

ونوه إلى أنه تم إدخال 500 شخص من مزدوجي الجنسية اليوم، إضافة إلى شاحنتين من الوقود بكمية تتخطى 60 ألف لتر يوميًا.

أشار مصطفى عبد الفتاح إلى أن هناك مئات الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح في إنتظار الدخول، مؤكدًا أننا على الحدود نسمع دوى الإنفجارات والغاارت التي يشنها الاحتلال على مناطق جنوب غزة.

مراسل القاهرة الاخبارية غزة مصاب ا فلسطيني ا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية معبر رفح رفح شمال سيناء

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