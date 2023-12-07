الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 50 ألف شتلة زيتون و2000 شيكارة شعير على عدد من مزارعي مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وزع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء 50 ألف شتلة زيتون و2000 شيكارة شعير على عدد من مزارعي مطروح وذلك بمركز التنمية المستدامة بمطروح بحضور المهندس محمود الأمير مدير المركز ورؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

مزارعى مطروح

وأوضح الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، أنه في إطار التعاون بين محافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء للتيسير على مزارعى مطروح يتم توزيع عدد 50 ألف شتلة زيتون بواقع 40 شتلة لكل مزارع، كما يتم توزيع 2000 شيكارة شعير وزن 30 كجم وذلك لزراعة 2000 فدان شعير وذلك وفق برنامج  المنطقة المستهدفة من الضبعة حتى السلوم

تنمية الثروة الزراعية

بينما وجه مزارعو مطروح، الشكر للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجهود التيسير على المزارعين مع منح التقاوى بنصف الثمن وكذلك لجهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في دعمه المستمر واهتمامه بتنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها في جميع أنحاء المحافظة.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مركز التنمية المستدامة مطروح ٥٠ ألف شتلة زيتون ٢٠٠٠ شيكارة شعير محافظ مطروح

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