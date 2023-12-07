الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قارئ الملوك يفتتح مؤتمر "حماة الوطن" لتأييد السيسى فى الرئاسة

الشيخ محمود الشحات
الشيخ محمود الشحات أنور

افتتح الشيخ محمود الشحات أنور، الملقب بقارئ الملوك المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب حماة الوطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بنادي بتروسبورت في التجمع الخامس.

وتلا الشحات أنور آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، تأثر الحضور خلالها بجمال صوته العذب.

شارك في فعاليات المؤتمر جلال الهريدي، رئيس الحزب، ومحمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ووسام صبري، المدير التنفيذي للحملة.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، والفنانين والرياضيين، إضافة لعدد كبير من الكوادر الحزبية والتنظيمية بحماة الوطن، وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، والوقوف دقيقة تقديرًا لشهداء الوطن.

حماة الوطن عبدالفتاح السيسي بتروسبورت حزب حماة الوطن محمود الشحات انور السيسي

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