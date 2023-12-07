لليوم الثانى على التوالى.. محافظ قنا ونائبه يتفقدان مقار اللجان الانتخابية

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، لليوم الثانى على التوالي، جولاتهما التفقدية على مقار اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها، ورافقهم عدد من القيادات التنفيذية.

حيث شملت الجولة المرور على عدد من اللجان العامة واللجان الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة. ومن جانبه، وجّه محافظ قنا بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة.

كما وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية، وإلغاء الإجازات، والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.

وأضاف "الداودي" أن المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجدير بالذكر أن عدد اللجان العامة بالمحافظة 10 لجان، وعدد المراكز الانتخابية 312 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، وتم تخصيص عدد 6 مراكز انتخابية للمغتربين والوافدين بالأماكن ذات العمالة الكثيفة، موزعة على النحو التالي: عدد 2 مركز انتخابي بمدينة قنا، وعدد 2 مركز انتخابي بمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قوص، وعدد مركز انتخابي بمركز ومدينة قفط.

وناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.