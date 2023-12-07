خلال أيام.. موعد حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا

موعد حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، خاصة أن نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مُرشحًا لجائزة أفضل لاعب.

موعد حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا

من المقرر أن يكون موعد حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا، يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر، في الحفل الذي سيُقام في مدينة "مراكش" بالمغرب.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أكد في وقت سابق، أنه ستمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

محمد صلاح والأهلي يهيمنان على ترشيحات «كاف» النهائية لجوائز الأفضل في 2023

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية للاعبين المُرشحين للفوز بجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2023. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتواجد محمد صلاح، نجم ليفربول، في القائمة النهائية المُرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي ضمّت كلًا من: أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفيكتور أوسيمين، نجم المنتخب النيجيري ونابولي الإيطالي.

كما تواجد محمد الشناوي، حارس الأهلي والمنتخب المصري، في القائمة النهائية المُرشحة لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، والتي تضم كلًا من: ياسين بونو، حارس الهلال السعودي والمنتخب المغربي، وأندريه أونانا، حارس المنتخب الكاميروني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

كذلك كشف "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، والتي ضمت كل من: الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي.

كما تم الكشف القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023، والتي ضمت كلا من أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، ووليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، والجزائري عبدالحق بن شيخة، المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، والمدرب الحالي لسيمبا التنزاني.