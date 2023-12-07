حكم الأفيش.. كيف هزم محمود عبد العزيز نور الشريف فى الفيلم العاشر؟

السينما المصرية على مدار تاريخها وعلى امتداد أكثر من قرن من الزمان عمرت بالنجوم وفقًا لمتوالية الأجيال الفنية، ولم تنضب السينما ولا الفن المصري ولو لبضع سنوات من الجواهر البراقة، دائما كانت مصر هي الرقم الأصعب في معادلة السينما في المنطقة ودائما ما تصدر نجومها الساحات الفنية.

السينما المصرية لم تصل في لحظة إلى مرحلة «الأفول» وظلت تقدم إبهارا تعجب منه أهل السينيمات الناشئة، وأصبح الأمر متطورًا ليخرج من عباءة النجوم للكتاب والمخرجين والصناع، وعلى سيرة فرز السينما المصرية للنجوم بشكل متتالِ كان تصدر الأبطال للتتر والأفيش جزءا من مكافأة الجهد والعمل والقبول لدى الجمهور.

كان الراحل الرائع نور الشريف والمبدع الراحل أيضاً محمود عبد العزيز من أهم نجوم السينما المصرية، ولكن في ملاحظة بسيطة تكشف عن فكرة الكراسي المتحركة وفكرة المجهود وكيف يدور الزمان بالإضافة إلى الاحتكام إلى أخلاق الفرسان أيضاً، كان للثنائي علاقة خاصة للغاية، فكانت البداية بين الثنائي في أعمال جمعتهما العمل معًا. كان الفنان نور الشريف في مرحلة كبيرة من النجومية، بينما كان النجم محمود عبد العزيز في بداياته واسمه وصورته غائبة تمامًا عن الأفيش. ثم بدأت مرحلة صعود النجم السكندري الذي عُرِفَ لاحقًا بالساحر. وخلال السطور التالية سنرصد في عدة نقاط تاريخ العمل وتاريخ ترتيب الأسماء وكيف تحدث النجمان عن هذا الأمر.

نور الشريف: "اللى أجره أكبر منى يسبقني"

وفي بداية الحديث نريد الإشارة إلى أن الفنان الراحل نورالشريف أسس قاعدة وفقا لمقولة أطلقها قبل أكثر من 42 عامًا وهي "اللى أجره أكبر منى يسبقني"، والتي تحولت إلى قاعدة كما نريد الإشارة أيضا إلى أن نور الشريف من مواليد عام 1946 والفنان محمود عبد العزيز مواليد العام نفسه أيضا، لكن قدما نور الشريف سبقت ونتتبع خطواتهما معا خلال الحديث عن الأفلام التالية:

يوم الأحد الدامي.. أين الساحر

كان فيلم يوم الأحد الدامي من أوائل الأعمال التي شارك فيها الثنائي نور الشريف ومحمود عبد العزيز، الفيلم من إنتاج عام 1975 وإخراج نيازي مصطفى، كان الفنان نور الشريف في هذا العمل هو النجم صاحب الترتيب الثالث في قائمة النجوم بعد رشدي أباظة وميرفت أمين وقتها كان عمره 29 عاما، وكان الفنان محمود عبد العزيز في هذا التوقيت أحد المشاركين في العمل في دور «مراد» لكنه لم يتواجد على الأفيش كاسم أو صورة وكان وقتها ابن التاسعة والعشرين أيضا حيث كان في عمر نور الشريف.

فيلم الحفيد 1975

يعد فيلم الحفيد إنتاج 1975 من علامات السينما المصرية، حيث ضم عدد كبير من النجوم مع الفنان القدير الراحل عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار، وكان من بين النجوم الشباب في هذا العمل الفنان نور الشريف والفنان محمود عبد العزيز، وعلى صدارة البوستر الرسمي للفيلم ظهر نور الشريف في المرتبة الثانية خلفا للفنانة ميرفت أمين، بينما الفنان محمود عبد العزيز كان في المرتبة الثامنة وببنط صغير الحجم على صدارة الأفيش فيما لم تظهر صورة لمحمود عبد العزيز ورسمت صورة لنور الشريف.

فيلم ابنتي والذئب 1977

شارك الثنائي في فيلم «ابنتي والذئب» عام 1977 من بطولة شمس البارودي وحسن يوسف، ليأتي الفنان نور الشريف ثالثا في بطولة مختلفة وجديدة وفي وقت بدأ نجمه يرتفع بشكل كبير، بينما كان الفنان محمود عبد العزيز في المرتبة العاشرة في ترتيب الأسماء وببنط صغير، عكس الشريف، بينما غابت صورة الساحر عن الأفيش في ظل تواجد نور الشريف وبحجم كبير.

فيلم الشياطين 1977

اجتمع الثنائي في بطولة سينمائية أخرى من خلال فيلم الشياطين عام 1977، الفيلم كان يضم مجموعة كبيرة من الأبطال تصدرهم الفنان نور الشريف كعادته خلال تلك الفترة، وكان الفنان حسين فهمي ثانيا، وكان الفيلم بداية قوية للفنان محمود عبد العزيز الذي حل ثالثا بين عدد كبير من النجوم، بينما تواجدت صورته بشكل أفضل مثل باقي النجوم الآخرين.

فيلم ضاع العمر يا ولدي 1978

الفيلم من إنتاج عام 1978 وكان الثنائي في مرحلة تطور كبيرة، ولكن ظل نور الشريف على القمة، وجاء في المرتبة الثانية بترتيب الأسماء خلف رشدي أباظة، على الرغم من أن نور الشريف يعد البطل الأول للعمل، ولكن بأخلاق الفرسان كانت تلك الفترة تسير بوجود رشدي أباظة في المقدمة ونور الشريف ثانيًا، كما تواجد محمود عبد العزيز ثالثًا. وقد ظهر الفنان نور الشريف بصورة مميزة في الفيلم، كما تواجد محمود عبد العزيز على الأفيش ولكن بشكل مختلف.

فيلم إعدام طالب ثانوي 1980

تواصل التعاون بين نجمي السينما المصرية في فيلم «إعدام طالب ثانوي» عام 1980 في رحلة الصعود والتي كان وقتها نور الشريف في مرحلة البريق، في الوقت الذي كان نجم محمود عبد العزيز يلمع بسرعة هائلة، ففي هذا الفيلم تصدر نور الشريف البوستر بينما حل محمود عبد العزيز ثالثا، وتصدرت صورة نور منتصف الأفيش بينما تواجد محمود عبد العزيز بشكل واضح ولكن بمساحة أقل.

عاشت مرتين نور يتصدر

عام 1982 كان الفنان نور الشريف هو بطل مسلسل «عاشت مرتين» أمام الفنانة نيللي، حيث دارت أحداث المسلسل حول عايدة التي تشك أن لزوجها يوسف يد في رحيل شقيقتها عفت؛ مما يجعلها تعيش في صراعات نفسية شديدة، وتتوالى بعدها اﻷحداث، وكان الفنان محمود عبد العزيز صاحب المرتبة الثالثة في ترتيب التتر، ولكن على صدارة الأفيش لم يتواجد إلا الفنانة نيللي والفنان نور الشريف.

فيلم العار 1982

الفيلم هو أيقونة من أيقونات السينما المصرية، والفيلم ضم 3 من فرسان السينما المصرية هم نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز، ووفقا لجدول الأجور في السينما وقتها جاء الفنان نور الشريف في المرتبة الأولى، وحسين فهمي ثانيا، ومحمود عبد العزيز ثالثا، بينما جاءت الصور على الأفيش بترتيب مشابه للأسماء وفقا لنجومية وجماهيرية النجوم خلال تلك الفترة.

فيلم الصعاليك 1985

الفيلم من بطولة الثنائي من إنتاج 1985، وكان الفيلم بطولة مشتركة بين الثنائي حيث تقاسم الثنائي البوستر، بينما ظل نور الشريف في بداية ترتيب الأسماء وبعده الفنان محمود عبد العزيز لكن نجم عبد العزيز بدا لامعا بشكل أكبر خلال تلك الفترة.

فيلم جري الوحوش 1987 علي عبد الخالق يكشف مفاجأة

كانت قصة ترتيب الأسماء في الفيلم غريبة إلى حد كبير، فوفقا لتصريحات صحفية سابقة للمخرج الكبير علي عبد الخالق قال إن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان الأقل أجرًا فى فيلم “ العار”، مع نور الشريف وحسين فهمى، وترتيب الأسماء على تتر العار جاء من الأعلى أجرًا فى الأبطال الثلاثة إلى الأقل بحسب اقتراح نور الشريف ومع بداية تصوير فيلم جري الوحوش كان الفنان محمود عبد العزيز هو الأعلى أجرًا فى الأبطال المشاركين في العمل الجيدد، وعند الاتفاق على وضع الأسماء على التتر مزح الفنان الراحل محمود عبد العزيز وقال اسمى سيكون على التتر أولا بحسب اقتراح نور الشريف "لكنه قال "بس أنا معملش كده" وبالفعل وضع اسم محمود عبد العزيز ثالثا بعد نور الشريف وحسين فهمي متنازلا بأخلاق الفرسان عن مكانة جديدة كان يستحقها بالفعل.

ليلة البيبي دول 2008

كان كل نجم من نجمي السينما المصرية وصل إلى أي مرحلة يريدها، وكان الفيلم يعتبر مباراة اعتزال بين الثنائي، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وعرض في عام 2008، أفيش الفيلم خلى من الأسماء إلا أن صورتي الساحر والشريف تصدرتا البوستر الرسمي، حيث ظهرا في مكانة واحدة وفي قوة واحدة وهو العمل الأخير الذي ضم الثنائي معا.

الحاج متولي.. تبقى في إيدك

يعد مسلسل عائلة الحاج متولي من أهم أعمال الفنان نور الشريف، والغريب في الأمر أن الفنان محمود عبد العزيز كان من أوائل المرشحين للعمل ولكنه اعتذر، ووفقا لتصريحات صحفية وتلفزيونية للمؤلف العمل السيناريست الراحل مصطفى محرم ومخرج العمل محمد النقلي، أكدا أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز اعترف لهما بندمه الشديد على رفض الدور.