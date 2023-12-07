جامعة بنها تختم فعاليات القوافل الطبية بقرى كفر شكر

اختتمت جامعة بنها اليوم الخميس، فعاليات القوافل الطبية التي نظمتها بعددٍ من قرى محافظة القليوبية منذ الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، حيث نظّمت الجامعة قوافل طبية بقريتيّ تصفا وأسنيت بمركز كفر شكر، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القوافل أطباء في مختلف التخصصات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على عدد 58 حالة باطنة، 65 حالة أطفال، 21 حالة رمد، 6 حالة مخ وأعصاب، 31 حالة عظام، 52 حالة أنف والأذن، 11 مسالك، وحالة واحدة جراحة عامة، و38 حالة جلدية، و9 حالة نساء بإجمالى عدد حالات 292 حالة من أهالى القريتين وتم صرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

من جهته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، على استمرار الجامعة في إطلاق وتنظيم القوافل الطبية لدعم أهالينا في القرى، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على تنظيم القوافل الطبية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية الطب والمستشفي الجامعي لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

كما واصلت جامعة بنها من تتظيم القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية، حيث نظمت الجامعة اليوم الأربعاء قوافل طبية بكفر شكر، وقرية المنشأة الكبرى وذلك لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القوافل أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء.

وقامت القوافل بتوقيع الكشف على 371 حالة من أهالى كفر شكر، وقرية المنشأة الكبرى وصرف العلاج مجانا، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.