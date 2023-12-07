الاستعدادات النهائية للانتخابات.. محافظ أسوان يتفقد عدد من اللجان للتأكد من جاهزيتها

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من اللجان الانتخابية، وذلك استعدادًا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، وللتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين والناخبات فى العرس الديمقراطي الذى سيتم إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والتأكيد على خروجه بالشكل الذى يليق بمصرنا الحبيبة لنتباهى ونفتخر بهذا الاستحقاق الدستوري.

تفاصيل جولة محافظ أسوان

وشملت جولة المحافظ التى رافقه فيها المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، فضلًا عن القيادات التعليمية والتنفيذية تفقد لجان مدارس شجرة الدر الابتدائية، وأبطال أكتوبر الابتدائية، ومحمد منير الابتدائية، وأسوان الثانوية التجريبية للبنات، والعقاد الثانوية العسكرية للبنين، والتي تأتى ضمن 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضًا 12 لجنة للوافدين بكافة مقرات المراكز واللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

توفير كافة الخدمات اللوجستية

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين اللجان، ومراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي، وتجهيز القاعات المخصصة لصناديق الاقتراع بشكل جمالي وحضاري، مع نهو تنفيذ أي أعمال من الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات، وكذا المنظفات والمطهرات اللازمة، ورفع أي إشغالات أو تراكمات أو مخلفات أمام اللجان الانتخابية أو الطرق المؤدية إليها، والعمل على تسويتها بشكل جمالي وحضاري، مع تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء.

وضع خطة للاستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين

وكلف المحافظ بوضع خطة للاستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين، علاوة على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الانتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، وأيضًا توفير مقاعد متحركة لذوى الهمم وكبار السن أمام اللجان.

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، والعمل على التدخل السريع.

وأكد أن يتوازى ذلك مع تحقيق التأمين الكامل للجان الانتخابية ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسبًا لحدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عملية الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة.

ووجه أشرف عطية بقيام السكرتير العام لاستكمال تفقد اللجان الانتخابية لنقل توجيهات المحافظ فيما يتعلق بتحقيق الجاهزية الكاملة بها للخروج بالشكل المشرف لهذا العرس التاريخي.

جولة محافظ أسوان