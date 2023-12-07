الجمعة.. مؤتمر صحفي لباتشيكو وفخري لاكاي قبل لقاء صن داونز

يعقد غدا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن استعدادات فريقي بيراميدز وصن داونز في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا، في الثالثة عصر الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري، بملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في إطار الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا (نسخة 2023/2024).

ويحضر المؤتمر الذي يعقد في الحادية عشرة ظهر غد الجمعة بقاعة مؤتمرات ملعب لوفتس فيرسفيلد، المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو ومترجمه محمود علي، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي، للحديث عن استعدادات بيراميدز للمواجهة الهامة أمام صن داونز.

وفي السياق ذاته، كانت لجنة الحكام بـ"كاف"، قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي، بدوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

بمشاركة السعيد.. بيراميدز يخوض ثالث تدريباته في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز

خاض فريق نادي بيراميدز، ثالث تدريباته اليوم في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهد المران مشاركة قائد الفريق عبد الله السعيد بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء نواذيبو في الجولة الثانية، وانتظم صباح اليوم في معسكر الفريق بمدينة بريتوريا استعدادا لخوض اللقاء.

وجاء المران الذي أقيم على ملعب جامعة توكس في بريتوريا، قويا واستغرق أكثر من ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين، واشتمل على وحدات بدنية وأخرى خططية بجانب تقسيمة بطول الملعب لتجربة التشكيل وخطة اللعب.