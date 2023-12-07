الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نموذج محاكاة للتأكد من جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية بالمنوفية

مركز الطوارىء بالمنوفية
مركز الطوارىء بالمنوفية

أشرف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تجربة عملية حية على أرض الواقع من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، تابع خلالها الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية استعدادًا لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمنت التجربة نقل الحدث مباشرةً كنموذج للاطمئنان على الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية لاستقبال الناخبين للمشاركة في العرس الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وتم الإبلاغ عن بعض الأعطال وكيفية التعامل المباشر معها.

و أكد محافظ المنوفية جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد سير العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي فضلًا عن تذليل أى معوقات من شأنها ان تعكر صفو الانتخابات، لافتًا إلى متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانيًا ومن خلال الشبكة الوطنية والتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشددًا على مراجعة كافة غرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة للمشهد الانتخابي.

وشدد أبوليمون على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي كون المحافظة من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى نسب المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مركز الطواري متابعة العملية الإنتخابية المشهد الانتخابي

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