الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يؤكد دور" الإعلام" فى رصد جهود الدولة لتعزيز "طرفى الإنتاج"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد حسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مجلة العمل، دور "إعلام العمل" في رصد وتوعية الرأي العام بقضايا العمل والعمال، وجهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل.

 جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة مجلة العمل التي تصدر شهريًا منذ عام 1963 حتى الآن، عن جمعية نشر الثقافة التابعة لوزارة العمل، وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.

لائحة النظام الأساسي للمجلة

ووجه "الوزير" بسرعة إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للمجلة، لتوسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية، وكذلك دراسة مُقترح وضع لائحة مالية للمجلة بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين بها، كما وافق على مُقترح تنظيم ندوة شهرية يُشارك فيها خبراء في ملف العمل لمناقشة وطرح قضايا العمل والعمال على مائدة الحوار، وتقديم مُقترحات بشأن تلك القضايا.

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وحسب بيان صحفي، ناقش المجتمعون خلال الاجتماع المنعقد في ديوان عام الوزارة، بنود جدول الأعمال ومنها: عرض تقرير عن نشاط  "الجمعية" خلال العام المالي 2022 - 2023، والإحاطة بقرار توفيق أوضاعها، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، واعتماد الميزانيات الختامية، وعرض عملية نقل مقر المجلة الي المقر الكائن بـ42 شارع الجمهورية.

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حضر فعاليات اجتماع المجلس: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي لوزير العمل، ورئيس تحرير المجلة، ومحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس: خالد أبوبكر، وياسر الشربيني، ومحمد طه، وحنان على، وفاطمة عمر، وشمروخ منصور، وأشرف مرزوق.. كما حضر رضا العربي المشرف المالي والإداري للمجلة، محمد عبدالفتاح مدير عام المكتب الإعلامي للوزير، ومني يحيى أمين سر المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة العمل تصدر شهريًا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، التي تأسست عام 1963، ويرأسها الوزير المعني بشئون العمل، بهدف تقديم التوعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.

العمل مجلة العمل تعزيز علاقات العمل طرفي الإنتاج لائحة النظام الأساسي م كتسبات العاملين

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