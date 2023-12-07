محافظ بني سويف يوجه بسرعة تذليل معوقات تشغيل سجل مدني قاي بإهناسيا

كلَّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وإدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة والتنفيذيين والمعنين باتخاذ اللازم والتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بشأن متطلبات وإجراءات تشغيل السجل المدني الذي تم إنشاؤه داخل ديوان الوحدة لقرية قاي من خلال تبرع أحد المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللقاء المفتوح الذي يحرص محافظ بني سويف، على عقده مع المواطنين عدة مرات أسبوعيًا للوقوف على المشكلات التي تتطلب تدخل المحافظة لحلها وذلك في حضور المختصين من القطاعات الخدمية والمرافق.

واستمع المحافظ لشكوى المواطن المهندس محمد أحمد أمين، الذى قام متطوعًا، بتحمل نفقة إنشاء سجل مدني بالوحدة المحلية لقرية قاى ويلتمس في شكواه تذليل معوقات تشغيل السجل الذي سيسهم في دعم مستوى الخدمة بالوحدة المحلية بجانب رفع العبء عن كاهل المواطن بالقرى المجاورة.

حضر الاجتماع ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، ومها حميدة، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ولمياء العربى مديرة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة وعدد من المختصين.