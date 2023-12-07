الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بسرعة تذليل معوقات تشغيل سجل مدني قاي بإهناسيا

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

كلَّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وإدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة والتنفيذيين والمعنين باتخاذ اللازم والتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بشأن متطلبات وإجراءات تشغيل السجل المدني الذي تم إنشاؤه داخل ديوان الوحدة لقرية قاي من خلال تبرع أحد المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللقاء المفتوح الذي يحرص محافظ بني سويف، على عقده مع المواطنين عدة مرات أسبوعيًا للوقوف على المشكلات التي تتطلب تدخل المحافظة لحلها وذلك في حضور المختصين من القطاعات الخدمية والمرافق.

واستمع المحافظ لشكوى المواطن المهندس محمد أحمد أمين، الذى قام متطوعًا، بتحمل نفقة إنشاء سجل مدني بالوحدة المحلية لقرية قاى ويلتمس في شكواه تذليل معوقات تشغيل السجل الذي سيسهم في دعم مستوى الخدمة بالوحدة المحلية بجانب رفع العبء عن كاهل المواطن بالقرى المجاورة.

حضر الاجتماع ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، ومها حميدة، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ولمياء العربى مديرة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة وعدد من المختصين.

بني سويف محافظ بني سويف اهناسيا سجل مدني مواطنين

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يشهد ختام مبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية"

محافظ بني سويف يناقش مع وزير الري ملفات القطاع بالمحافظة

"بالتضامن نبنى وطن".. حملة توعوية بجامعة بنى سويف

وكيل صحة بنى سويف يتفقد أعمال قافلة العيون بقرية باها

حافز 5% من الأجر الوظيفى وترقية 356 موظفًا من العاملين بديوان بنى سويف

محافظ بني سويف يواصل اجتماعاته لمراجعة التجهيزات النهائية لانتخابات الرئاسة

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات مركز السيطرة الموحد لانتخابات الرئاسة

صوتك لمصر.. عميد "إعلام بنى سويف" يدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

رد المحكمة في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت