الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تصديري الصناعات الكيماوية": نستهدف 20% نموا في صادرات القطاع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تبني المجلس لخطة واستراتيجية جديدة  خلال العام القادم، تعتمد على أساليب جديدة للتسويق مبتكرة وغير متوقعة بخلاف المعارض والبعثات الترويجية والتسويقية.

وقال أبوالمكارم، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه للدورة الأولى لمعرض "إنترناشيونال جلاس شو"، والذي يقام تحت رعاية استراتيجية للمجلس اليوم بحضور الملحق التجارى السعودي وحازم بشر، عضو المجلس، أن قطاع الصناعات الكيماوية خلال 2024 لن يترك بابا إلا وسيطرقه حتى يتم زيادة الصادرات، متوقعا أن لا تقل نسبه الزيادة المستهدفة في الصادرات خلال العام القادم عن 20%.

وتوقع أبو المكارم زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية بصفة عامة والمنتجات الزجاجية بصفة خاصة، مؤكدا تنامي الوعي لدى المصنعين والمصدرين بضرورة توجيه حصيلة الصادرات للاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية وتطويرها وتوجيه الفائض في الإنتاج للتصدير لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية بما يسد جزء من الفجوة في الميزان التجاري.

25% معدل نمو في استثمارات قطاع الزجاج خلال العام القادم  

وأوضح أبوالمكارم أنه بلغ حجم صادرات قطاع الزجاج خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 200 مليون دولار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة المستقبلة لصادرات الزجاج بقيمة 32 مليون دولار تليها تركيا بقيمة 25 مليون دولار ثم المغرب بقيمة 24 مليون دولار.

وأضاف أنه يستهدف نمو صادرات القطاع خلال العام القادم بنسبة لا تقل عن 15%، لافتا إلى أن هذا القطاع من القطاعات التي ستشهد زيادة كبيرة في استثماراتها خلال الفترة القادمة، وخاصة أنها تعتمد علي مواد خام محلية، ومن ثم فإن ضخ استثمارات جديدة من شأنه تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لخامة منتجة محليا وتصديرها في شكل منتج نهائي بدلا من تصديرها في صورة خام وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.    

أوضح أبوالمكارم أن هذا التوجه لقطاع الصناعات الكيماوية يتفق مع خطة الدولة لزيادة الصادرات من جهة واستبدال مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة بمواد خام ومستلزمات إنتاج محلية الصنع.  

من جهته، قال حازم بشر، عضو مجلس الإدارة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وأن قطاع زجاج المائدة سوف يشهد معدل نمو في الإنتاج والاستثمارات بنسبة 25% خلال العام المقبل، موضحا على هامش المعرض الزجاج الدولي، أنه من المتوقع أن تشهد نهاية 2024 أو مطلع 2025 تشغيل 3 أفران لصناعة زجاج المائدة بطاقة إنتاجية تصل لنحو 60 ألف طن سنويا. 

خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والبعثات الترويجية انترناشيونال جلاس شو

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