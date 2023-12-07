7 عادات يومية تساعدك فى التوقف عن التفكير الزائد

مع تزايد مشاكل التوتر والقلق لدى الشباب، أصبح الإفراط في التفكير مشكلة مزمنة تؤثر على إنتاجية الإنسان وحاصل سعادته في العصر الحديث. يمكن أن يؤدي الإفراط في التفكير أو اجترار الأفكار المؤلمة إلى الإصابة بالشلل، الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى إضاعة الوقت، بل يؤثر أيضًا على الصحة العامة.

نوضح 7 عادات يومية يمكن أن تساعد في التغلب على الإفراط في التفكير وتعزيز الوضوح العقلي

1. اعترف بأفكارك

قد يكون من الصعب التعرف على النمط أو نوع التفكير الذي قد يكون لديك، حيث يمكن أن تكون عملية تلقائية. نحن كعلماء نفس ننصحك بمراقبة أفكارك وتقبلها كما هي أولاً. عندما تجد نفسك تكرر أخطاء الماضي أو تشدد على أشياء قد تكون خارجة عن سيطرتك، راقب ما تشعر به وتقبله. ثم حاول التعرف على المحفزات. يمكن أن تكون إحدى الطرق لتتبع أفكارك هي تدوين المؤشرات أو الكلمات الرئيسية بسرعة على تطبيق الملاحظات المفضل لديك أو دفتر الملاحظات.

2. إنشاء مجموعة أدوات الطوارئ

في المواقف التي يبدأ فيها عقلك بالتجول في مناطق غير مرغوب فيها، يمكنك الوصول إلى مجموعة الأدوات العقلية هذه لإخراج قطار التفكير الزائد عن مساره بقوة.

قل رقمًا عشوائيًا عقليًا أو لفظيًا للتركيز على الرقم الذي ستقوله بعد ذلك بدلاً من التفكير.

قم بإعداد قائمة بالأنشطة واختر القيام بأحدها في تلك اللحظة للابتعاد عن تلك الأفكار. يمكن أن يكون الأمر مثل الذهاب للنزهة أو ممارسة التمارين الرياضية، أو الرسم، أو ملاعبة كلب أو قطة، أو مجرد الاستماع إلى الموسيقى أو البث الصوتي.

افعل شيئًا لطيفًا لشخص آخر لأنه يطلق هرمونات السعادة فينا أيضًا.

التنفس العميق من البطن: الشهيق والزفير وصولاً إلى المعدة بيد واحدة على القلب والأخرى على المعدة. وهذا يساعد على بقاء المرء في الوقت الحاضر.

3. الحد من استهلاك المعلومات

تشير البيانات الصادرة عن مركز بيو للأبحاث إلى أن التعرض المستمر للأخبار والمعلومات، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يساهم في ارتفاع مستويات التوتر بين البالغين. يمكن أن يكون وضع حدود لتناول المعلومات أمرًا محوريًا في منع الحمل الزائد للمعلومات الذي يؤدي غالبًا إلى الإفراط في التفكير.

4. اتخذ الإجراءات

غالبًا ما نعلق في حلقة من الإفراط في التفكير ولا نتمكن من اتخاذ أي إجراء تجاه المهمة أو الفكرة. إحدى الطرق الجيدة للخروج من الحلقة هي اتخاذ إجراء بناءً عليها حتى لو كان أصغرها. إن وضع مبادئ توجيهية واضحة لاتخاذ القرار، بما في ذلك المعايير المحددة والحدود الزمنية، يساعد في منع الإفراط في التفكير المزمن المرتبط بالخيارات. فهو يساعد على توجيه طاقتك بالطريقة الصحيحة.

5. حول خوفك إلى صديق

من المهم أن تعترف بأن بعض الأشياء ستكون دائمًا خارجة عن سيطرتك. إن قبول مخاوفك يمكن أن يساعد بشكل كبير في صحتك العقلية. ابحث عن فرص صغيرة لمواجهة الأشياء التي تقلقك كثيرًا.

6. طقوس التأمل المسائية

يسلط المركز الطبي بجامعة روتشستر الضوء على فوائد التفكير في تقليل التوتر. تُمكّن طقوس التأمل المسائية البالغين من معالجة أحداث اليوم، مما يسهل الإغلاق ويقلل من الفوضى العقلية التي تساهم في الإفراط في التفكير.

7. اطلب المساعدة

من المهم أن نعترف أنه في بعض الأحيان قد لا نحصل على جميع الإجابات. قد يكون طلب المساعدة من صديق أو عائلة أو زملاء أو حتى أحد المتخصصين هو أفضل إجابة. في كثير من الأحيان، تمنعنا مشاعر عدم الكفاءة من طلب المساعدة لتعزيز هذا الشعور.