الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

5 نصائح لمكافحة التفكير الزائد

دوامات التفكير
دوامات التفكير

عندما نعاني من القلق والتوتر، فإن الإفراط في التفكير هو أمر مُتعب لا بد من التعامل معه بحكمة بشكل منتظم.

غالبًا ما يكون عدم فهم كيفية التحكم في تدفق الأفكار والتأثر بالسيناريوهات المختلفة في العقل أمرًا خارجًا عن سيطرتنا.

الإفراط في التفكير أمر شائع جدًا ومحبط للغاية، فهو يسبب لملايين الأشخاص قدرًا لا يحصى من التوتر والقلق.

وهناك العديد من الأسباب حول إفراطنا في التفكير من بينها عدم قدرتنا على حل مشكلة تواجهنا تمثل لنا عبئا نفسيا غير قادرين عليه وغيرها من المشاكل النفسية والعاطفية.

ووفقًا لموقع health الطبي أشارت المعالجة النفسية كيلي فنسنت إلى بعض الطرق لمكافحة دوامة الإفراط في التفكير:

- الانخراط في نشاط مركّز: يجب أن نجد نشاطًا ونوجه تركيزنا عليه بالكامل. هذا يمنعنا من تشتيت انتباهنا أو البدء في اجترار الأشياء في الماضي أو المستقبل.

- ضبط مؤقت للتفكير: في بعض الأحيان، يريد الدماغ ببساطة التفكير أو إيجاد حلول للأشياء، ويجب أن نخصص وقتًا معينًا من اليوم لذلك، ولكن يجب أن ننتقل على الفور إلى أنشطة أخرى.

- الانخراط في حواسنا الخمس: بدلًا من اجترار الاحتمالات التي قد تحدث أو لا تحدث، يجب أن نوجه تركيزنا إلى حواسنا الخمس، سيساعدنا هذا على التواصل بشكل أكبر مع حواسنا.

- الكتابة: عندما تبدأ الأفكار بالسيطرة علينا، يمكننا أن نحاول كتابتها أو تدوينها، غالبًا ما يجعلنا هذا نشعر بالخفة.

- تحريك الجسم: للحركة إيجابياتها الخاصة، يجب أن نحاول تحريك الجسم وإطلاق الطاقة المكبوتة في الجسم، يمكن أن تساعدنا التمارين الرياضية أو الرقص أو مجرد تحريك الأطراف.

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