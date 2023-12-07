مؤتمر جماهيري لعمال البناء والأخشاب لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، واللجان النقابية في قطاع التشييد والبناء.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين، وشهداء الواجب الوطني، كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول موقف العمال الداعم للدولة، وتحقيق الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية.

تأييد الرئيس فى الإنتخابات

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: دعمنا وتأييدنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، نابع من حرصنا على مستقبل هذا الوطن، لاسيما وأنه قام بدور محوري وبارز في مواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تعرض لها الوطن في الفترة الأخيرة.

وأشار الجمل، إلى أن جهود الرئيس السيسي كانت في كافة المجالات وبجميع القطاعات.

وحذر رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، من بعض الدعوات الخبيثة بأن "السيسي ناجح ناجح"، قائلا: هدفها تقليل نسبة المشاركة في الانتخابات.

التأثير على المشاركة الإيجابية

وأكد أن عمال مصر لن يستجيبوا لأي دعوات من شأنها التأثير على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

وقال الجمل: نصطف من أجل الوطن، فدعمنا وتأييدنا للرئيس، هو دعم الدولة المصرية، وعن يقين بأن القرار الرئاسي نابع من إرادة شعبية أولا.



وأكد أن عمال مصر يشاركون بإيجابية في أهم استحقاق دستوري، قائلا: سيظل عمال مصر منحازين وداعمين للوطن، وسنصل بصوتنا إلى العالم، وسنجعل إعلام العالم يتحدث عن الشعب المصري الداعم لرئيسه أمام صناديق الاقتراع.

وأشار إلى النقابة العامة سلمت خطابا للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، للتأكيد على استمرار الدعم والتأييد للقيادة السياسية.

برقية للرئيس السيسي

وتابع عبد المنعم الجمل: نرسل برقية للرئيس السيسي باسم عمال البناء والأخشاب، بأننا جنود مدافعين عن الوطن، ونفوضه في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري.

وجدد الجمل، رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وتقديم الدعم الكامل لموقف السيسي في الحفاظ على أرض سيناء المروية بدماء أبنائنا الشهداء.

وأعلن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه ستنطلق قوافل من العمال لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني في حق الفلسطينين.

وأكد أن الاتحاد العام سيكون له تحرك في شأن محاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية.



وقال: مصر البلد الوحيد الداعم للقضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨، مؤكدا أن عمال مصر يدعمون قرارات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بشأن الموقف الحاسم من رفض التهجير والتمسك بإقامة الدولة المستقلة.

مشاركة قوية في الانتخابات



وأكد جبران، ضرورة أن يكون هناك مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية لتوصيل رسالة للعالم، بأن المصريين يقفون في ظهر وطنهم.

وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، أن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي استكمالا لجهود مصر عمليات التنمية والبناء وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وشدد على أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام الأحد، الأثنين، والثلاثاء، لتوجيه رسالة للعالم بأن الشعب المصري يقف ويساند الوطن.

وكشف أن الاتحاد العام للتعاونيات قام بتجهيز ٤ قوافل للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع اتحاد التعاونيات في فلسطين.

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