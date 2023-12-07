توجيه مكتبات القاهرة يجتمع مع منسقى تحدى القراءة العربي بالإدارات التعليمية

عقد توجيه عام المكتبات بالقاهرة، اليوم، اجتماعا موسعا، بقاعة المكتبة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مع منسقي مسابقة تحدى القراءة العربي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى للموسم الثامن على التوالي اليوم تحت إشراف الدكتورة أميرة محمد نجيب موجه عام مكتبات

القراءة هى أساس المعرفة



وقال أيمن موسى مدير المديرية خلال الاجتماع، إن القراءة هى أساس المعرفة حيث أنها تفتح آفاق العلم والإبتكار والتقدم أمام أبنائنا الطلاب وترفع من مكانتهم بالإضافة إلى أنها وسيلة فاعلة للتعامل الحكيم المتزن مع مختلف المواقف والأزمات التى تقابلهم فى حياتهم المستقبلية.

وأوضح وكيل تعليم القاهرة أن المسابقة وهى أكبر مسابقة ثقافية تقام على مستوى الوطن العربي لذلك تم الحرص على متابعة كافة العناصر البشرية المشاركة لفريق العمل الخاص بعملية التسجيل.

وتضمن الاجتماع آليات تسجيل الطلاب المشاركين فى مسابقة تحدى القراءة العربي، وضرورة الإعلان عن المسابقة فى كافة مدارس القاهرة ومتابعة الطلاب المشاركين وتدريبهم لاجتياز المسابقة، كما تناول الاجتماع تكريم افضل منسقي للمسابقة بالإدارات التعليمية.

مناقشة الخطة التنفيذية الخاصة بالمسابقة

وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية الخاصة بالمسابقة والتي تنطلق فى نسختها الثامنة وذلك من خلال عرض الشاشة الالكترونية لكل تفاصيل المسابقة وعرض لقطات من الموسم السابق للاستفادة منه فى الموسم الحالى.

وعلى هامش الاجتماع قامت منى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية بتكريم أفضل (منسقى لشهر نوفمبر) لمسابقة تحدى القراءة العربي لإجتيازهم تسجيل أكبر عدد من الطلاب المشاركين فى المسابقة بالإدارة الخاصة بهم وهم،الأستاذ محمد ربيع أبو اليزيد منسق إدارة الساحل التعليمية ، الأستاذة زينب على حسن منسق إدارة النزهة التعليمية، الأستاذ وليد كامل عبد الحميد منسق إدارة عين شمس، والأستاذ محمد فؤاد عبد ربه منسق إدارة حدائق القبة



وتهدف المسابقة إلى رفع الوعى بأهمية اللغة العربية وإعادة إحياء القراءة لدى الطلبة وجعلها أسلوب حياة لخلق أجيال مثقفة واعية، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع وغرس حب القراءة فى نفوس الطلاب واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم والعمل على صقلها وتنميتها.

اجتماع توجيه مكتبات القاهرة بمنسقى تحدى القراءة العربى

اجتماع توجيه مكتبات القاهرة بمنسقى تحدى القراءة العربى

اجتماع توجيه مكتبات القاهرة بمنسقى تحدى القراءة العربى

اجتماع توجيه مكتبات القاهرة بمنسقى تحدى القراءة العربى

اجتماع توجيه مكتبات القاهرة بمنسقى تحدى القراءة العربى