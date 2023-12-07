"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 501 دونم من أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مصادرة 501 دونم من أراضي المواطنين في جبع في محافظة القدس، بحجة أنها أراضي دولةـ بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم 3 طبيعي من وادي النمر، والحوض رقم 4 طبيعي من عرقان الجحش من أراضي قرية جبع.

تحويل الأراضي إلى ما تسمى أراضي الدولة

وأضاف شعبان أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تحويل هذه الأراضي إلى ما تسمى أراضي الدولة أن تُحدث تواصلًا جغرافيًا بين مستعمرتي "آدم" و"جيفع بنيامين" في القدس المحتلة، نظرًا إلى وقوع هذه الأراضي المستهدفة في المساحة الفاصلة بين المستعمرتين، ما يساهم مستقبلًا في تمدد المستعمرات على أراضي المواطنين دون مراعاة لحقوقهم الأساسية ودون التفات إلى موقف القانون الدولي الذي يجرم هذه المخالفات الجسيمة الصادرة عن القوة القائمة بالاحتلال في الأرض المحتلة.

تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستعماري

وتهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هذا النوع من الإعلانات إلى تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستعماري، في تجيير فظيع للقوانين السائدة قبل الاحتلال لصالح الاستعمار المتزايد في الأرض الفلسطينية، وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة، وهي جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديدًا الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار، من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة، وفقا للهيئة.

وطالب شعبان المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري بالتوجه إلى مكاتب الهيئة من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن، لإبطال الأمر الاحتلالي.