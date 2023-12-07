الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم أسلحة بشكل غير مسبوق فى غزة

جريدة الدستور

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تستخدم أسلحة قاتلة ومميتة بشكل غير مسبوق في قطاع غزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن ما يجري في قطاع غزة يضرب أسس العدالة الدولية في مقتل، مؤكدًا أن إسرائيل تشن حملة إبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد أن المنظمات الأممية فشلت في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أن المجتمع الدولي أيضًا فشل في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة- التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

إسرائيل غزة قطاع غزة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

مواد متعلقة

مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: أمريكا تستخدم الفيتو لمنع أى قرار يدين إسرائيل

نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية

"الزراعة" تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف محيط مستشفى ناصر فى خان يونس جنوب غزة‎

وزير الاتصالات الفلسطيني: وقوف مصر ضد تهجير الفلسطينيين حال دون نزوحهم

وزير الاتصالات الفلسطينى: سنبقى صامدين على الأرض ولن نمرر مخططات الاحتلال

"الأونروا": القصف الإسرائيلى جنوب غزة يزيد معدل النزوح ويكرر أهوال الشمال

"إكسترا نيوز": طفرة كبيرة فى دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى