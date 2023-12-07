المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم أسلحة بشكل غير مسبوق فى غزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تستخدم أسلحة قاتلة ومميتة بشكل غير مسبوق في قطاع غزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن ما يجري في قطاع غزة يضرب أسس العدالة الدولية في مقتل، مؤكدًا أن إسرائيل تشن حملة إبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد أن المنظمات الأممية فشلت في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أن المجتمع الدولي أيضًا فشل في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة- التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.