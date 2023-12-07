الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو عكاشة: المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى

عكاشة
عكاشة

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة المصريين في الداخل في عملية التصويت بـالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 12،11،10 ديسمبر، دليل على دعم القيادة السياسية والدولة لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو دولة مدنية حديثة تؤمن بأهمية هذا الاستحقاق وضرورة المشاركة للانتقال للجمهورية الجديدة، واستكمال مواجهة كافة التحديات التى تسببت فيها الصراعات والحروب العالمية.

 المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى وحق لكل مواطن كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية وحق أصيل من حقوق الإنسان.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة مشاركة كافة المواطنين  فى الانتخابات الرئاسية بكثافة، للرد على أعداء الوطن الذين يطلقون دعوات المقاطعة ويتعمدون تشويه العملية الانتخابية التى تسير بشكل ديمقراطى سليم، تقف فيه مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

 الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي شامل

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي شامل يضمن النزاهة والشفافية ونتائج الانتخابات ستعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم ولا ينبغى للمواطن أن يتنازل عن حقه فى التصويت حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطى يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.

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ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

يجري التصويت داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر. وصوّت المصريون في الخارج في الفترة من أول ديسمبر إلى الثالث من الشهر نفسه.

ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

النائب عمرو عكاشة مجلس الشيوخ عملية التصويت بالانتخابات التصويت بالانتخابات الرئاسية الجدول الزمني لانتخابات الرئاسية 2024

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