الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الاستعلامات: الانتخابات الرئاسية 2024 مرحلة فارقة فى تاريخ مصر السياسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الانتخابات الرئاسية 2024، هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، بحسب عاجل قناة "إكسترا نيوز".

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الانتخابات الرئاسية تأتي بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية.

وأضافت هيئة الاستعلامات أن المسار الجاد للانتخابات الرئاسية تجلى من خلال تعددية سياسية حقيقية في مشهد التنوع السياسي الذي شمل 4 مرشحين، مؤكدة أن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات هيئة الاستعلامات

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