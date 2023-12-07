الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية بحدائق القبة

نائب المحافظ خلال
نائب المحافظ خلال جولته

واصل الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة،  جولاته لعدد من المدارس والمقرات الانتخابية بنطاق حي حدائق القبة، وذلك للتأكد من كل الاستعدادات وجاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية. 

وأكد نائب المحافظ توفير كل التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت.

وأشار فوزي إلى أنه تم تكليف اللجان المشكلة بكل حي؛ لمتابعة ومراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من توافر كل المستلزمات من صيانة وإنارة ونظافة، والتأكد من توافر حجر محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوفير طفايات حريق وتجهيز مصدر كهربائي احتياطي مع ضرورة توفير مقاعد داخل وخارج اللجان وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

جولات نائب المحافظ بحدائق القبة 

وفي ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قام الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

وتابع نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حدائق القبة ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة، مؤكدًا متابعة تنفيذ أعمال مراحل الرصف عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مثل صرف صحي ومياه وكهرباء طبقًا للخطة المقررة.

كما وجّه نائب المحافظ بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف تنفيذًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ومتابعة شركات الرصف المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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