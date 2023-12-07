محلل فلسطينى: مصر حجر اتزان المنطقة وزيارة شكرى لأمريكا تحمل الخير لقضيتنا

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن زيارة وزير الخارجية المصري إلى الولايات المتحدة من أهم الزيارات التي تأتي في وقت حساس جدًا بالنسبة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر حجر اتزان أساسي في المنطقة وزيارة شكري لأمريكا تحمل الخير للقضية الفلسطينية.

يجب أن يتحول الحديث الأمريكي إلى سلوك فعلي على الأرض

وأضاف مطاوع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أهمية لتحويل الحديث الأمريكي عبر وسائل الإعلام والتصريحات إلى سلوك فعلي وخطوات عملية، مشيرًا إلى أن الزيارة ناقشت خطوات منع التهجير القسري للفلسطينيين ودور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل.

وأكد أن الموقف المصري كان واضحًا منذ بداية هذه الحرب، وهناك مسئولية على الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا أساسيًا لإسرائيل، أن تبذل كل ما يمكن وتتخذ قرارًا بعدم اتخاذ أي إجراء على الأرض يدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري.