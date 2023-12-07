الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 171 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

تحصين
تحصين

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، عن أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم  الخميس، 171 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023.

المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وفى سياق متصل تحفظت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور على 180 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مركز ومدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية. 

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى الدكتور حاتم أنور أنه تم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 180 عبوة لنحو 50 صنفًا من الأدوية.

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون فواتير

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