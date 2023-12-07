حجم التجارة بين الصين وروسيا يصل إلى 218 مليار دولار خلال 11 شهرًا

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، محققة الهدف الذي حددته الدولتان في 2019 قبل عام من الموعد المحدد.

كما تجاوزت قيمة التجارة البينية في أول 11 شهرًا إجمالي عام 2022 بأكمله، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ما يضمن أن يشهد عام 2023 ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في التجارة الثنائية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وفي عام 2019، اتفقت الصين وروسيا على زيادة التجارة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024 من 107 مليارات دولار في عام 2018.

وبرز ثاني أكبر اقتصاد في العالم باعتباره شريان حياة اقتصاديًا رئيسيًا لروسيا التي تخضع لعقوبات غربية وسط الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين

وفي شهر نوفمبر وحده، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 21.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 عندما بدأت الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الشحنات الصينية إلى روسيا زادت 34% إلى 10.3 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بها قبل عام، ما يضاعف معدل النمو البالغ 17% في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

وحينها، أشار المسئول الروسي إلى أن حجم التجارة الثنائية زاد بمقدار الثلث منذ بداية العام 2023.

ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، رغم أنه كان من المقرر الوصول إلى المستوى المستهدف (200 مليار دولار) بحلول العام 2024.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، فإنه في ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها وخاصة حوامل الطاقة إلى الصين، كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات الصينية.