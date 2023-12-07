الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الجمالية

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه في الجمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف حسن عبدالنبي وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد، محمد جمال عبدالشافي، وأمانة سر محمد صابر ومحمد الغلبان.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاما باستيقاف المجنى عليه بالطريق العام وأشهرا في وجهه سلاح أبيض «مطوة قرن غزال» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتمكنا من شل حركته وسرقة هاتفه المحمول.

جنايات القاهرة الجمالية محكمة سرقة

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