الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للعام الثاني على التوالي.. المقاولون العرب الأفضل فى تنزانيا لعام 2023

خلال التكريم
خلال التكريم

 

حصلت شركة المقاولون العرب للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل شركة مقاولات فى عام 2023 بدولة تنزانيا في مجال مشروعات الطاقة الكهرومائية وذلك عن أعمالها بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، وذلك في المسابقة التى نظمتها مؤسسة جوائز شرق أفريقيا للتشييد والبناء، والتي تهدف إلى تعزيز الطرق المبتكرة وجودة البناء والتنافسية فى جميع مجالات التشييد والبناء في منطقة شرق أفريقيا وهي منصة واسعة النطاق متخصصة فيما يتعلق بمنتجات وخدمات البناء.

تسلم الجائزة المهندس أحمد دسوقي مدير شركة المقاولون العرب التنزانية، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في العاصمة دار السلام، وسط حضور ممثلي الشركات الأفريقية المشاركة ضمن 20 فئة تضم أعمال المقاولات، صناعة الأسمنت، والمكاتب الاستشارية، والتكنولوجيا وغيرها من الفئات. 
يأتي هذا التكريم تقديرًا للدور الذى تقوم به الشركة في تنزانيا وتنفيذها للعديد من المشروعات على رأسها مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، والذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب - السويدى إليكتريك"، على نهر روفيجى.

المقاولون العرب أفضل شركة مقاولات فى أوغندا للعام السادس

كما أعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم منح الشركة جائزة أفضل شركة مقاولات بدولة أوغندا لعام ٢٠٢٣، وذلك للعام السادس على التوالي، ما يؤكد على الدور الهام الذى تقوم به شركة المقاولون العرب الأوغندية فى مجال التشييد، من مشروعات طرق وكبارى ومستشفيات، ومنشآت تعليمية، ومبان إدارية، وسط إشادة بالأداء المتميز للشركة في المشروعات التى تم إنجازها من حيث الجودة، والالتزام بالبرامج الزمنية، بالإضافة إلى تقدم عدد من مشروعاتها الجارية عن البرامج الزمنية المعتمدة، مما يشير إلى النظام المحكم والمتطور فى إدارة مشروعاتها.

وقد قامت نائب رئيسة الوزراء وعدد من الوزراء بدولة أوغندا، بتسليم الجائزة للمهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس حمدي هاشم مدير الشئون الفنية للشركة لأعمال الطرق والكباري، والمهندس شريف متولي مدير مشروع جامعة أغاخان، خلال الاحتفال الذي أقيم بالعاصمة الأوغندية كامبالا، ونظمته الهيئة الوطنية للتخطيط لرؤية ٢٠٤٠ المسؤولة عن تنظيم تلك المسابقة كل عام بالاشتراك مع الحكومة الاوغندية.

الجدير بالذكر أن الشركة الأوغندية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الطرق الداخلية لمدينة باليسا وكومي، بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع تصميم وتنفيذ كوبري ساكا بقيمة 18 مليون دولار، ومشروع جامعة أغاخان بقيمة 17.5 مليون دولار.

شركة المقاولون العرب للعام الثاني على التوالي جائزة أفضل شركة مقاولات فى عام 2023 بدولة تنزانيا

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