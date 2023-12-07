"إكسترا نيوز" تبرز مانشيت "الدستور" حول لقاء الرئيس السيسى ونظيره القبرصى

سلَّط برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" الضوء على تغطية "الدستور" للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي، الذي جاء بعنوان: "الرئيس السيسي في لقائه نظيره القبرصي: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية السبيل لأمن واستقرار المنطقة".

وفي السياق، قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بجريدة "الأهرام"، إن العلاقات المصرية القبرصية علاقات تاريخية وممتدة، وشهدت تحولًا كبيرًا وقفزة تاريخية منذ عام 2014 بعد رسم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف زلطة، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، شهدت طفرة كبيرة جدًا منذ 2014 وحتى الآن.

كما أشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقبرص تضاعف بنسبة 525% من 2019 إلى 2021، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات متعلقة بالربط الكهربائي ونقل الغاز وعلاقات تجارية متبادلة بين البلدين.

وأكد أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين مصر وقبرص في العديد من الملفات التي باتت واضحة خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن القمة المصرية القبرصية ركزت على نقطتين مهمتين الجزء الأول يشمل الشق الاقتصادي والثاني متعلق بمناقشة التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.