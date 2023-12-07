الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع وزير الري ملفات القطاع بالمحافظة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور هاني سويلم،  وزير الموارد المائية والري، في مستهل زيارته لبني سويف، والتي بدأها بتفقد مبنى ديوان عام مديرية الري، ضمن برنامج جولات الوزير الميدانية للمحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الري.

وكان في استقبال الوزير والمحافظ كل من وكيل الوزارة المهندس نصر بركات وعدد من قيادات المديرية ومديري الإدارات العامة في بني سويف، حماية النيل، الري الري، التوجيه المائي وغيرها من الإدارات والهيئات المركزية بالمديرية.

وناقش محافظ بنى سويف مع الوزير عددًا من الملفات الحيوية والهامة، شملت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور، وبحيرات التهدئة والترسيب وأعمال الحماية من مخاطر السيول، بجانب متابعة منظومة العمل بمديرية وأقسامها وإداراتها وهيكلها التنظيمي.

 الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات الري في بني سويف

كما بحثا واستعرضا الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالقطاع، في مجالات  تأهيل المساقى وإنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية وتطوير ورفع كفاءة المغذيات، وتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة السدة الشتوية، وتنفيذ أنظمة الري الحديث وخطة العمل في مواجهة التعديات.

وفي سياق آخر، استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية رويال فيجن" فندق عائم"خلال رحلتها  ومرورها قادمة من أسوان متجهة إلى  القاهرة، وعلى متنها فوج قوامه 58 سائحا  من متعددي الجنسيات،وكان في استقبال الفوج: الأستاذة رانيا عزت مدير عام السياحة هبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجًا سياحيًا، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة. 

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف وزير الري محافظ بني سويف مديرية الري محافظات الجمهورية

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