جدول مواعيد القطارات خط "القاهرة - إسكندرية" اليوم للذهاب والعودة

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

جدول مواعيد القطارات خط القاهرة - إسكندرية للذهاب والعودة

مواعيد قطارات سكك حديد مصر

في التقرير التالي ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

مواعيد قطارات القاهرة/ اسكندريه

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة - الإسكندرية مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة - الإسكندرية مباشر، موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 2.25 ظهرًا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 3.35 مساءً.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 4.10 مساءً.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 5.10 مساءً.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 مساءً.

قطار رقم 927 مكيف القاهرة - الإسكندرية مباشر، موعد قيامه الساعة 7.00 مساءً.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 مساءً.

قطار رقم 1203 القاهرة - الإسكندرية (روسي)، موعد قيامه الساعة 1.25 مساءً.

قطار رقم 23 القاهرة - الإسكندرية (روسي)، موعد قيامه الساعة 5.20 مساءً.

مواعيد قطارات السكة الحديد المكيفة والروسي على خط الإسكندرية - القاهرة

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية - القاهرة، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية - القاهرة مباشر، موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية - القاهرة مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية - القاهرة، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية - القاهرة، موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية - القاهرة، موعد قيامه الساعة 1.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية - القاهرة مباشر، موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية - القاهرة، موعد قيامه الساعة 3.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية - القاهرة، موعد قيامه الساعة 6.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية - القاهرة، موعد قيامه الساعة 8.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية - طنطا، موعد قيامه الساعة 10.00 مساء.

قطار رقم 18 الإسكندرية - القاهرة (روسي)، موعد قيامه الساعة 1.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الإسكندرية - القاهرة (روسي)، موعد قيامه الساعة 8.20 مساء.